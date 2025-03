Homem é preso após furtar peças de carne no valor de R$700 no interior de SP

Um crime inusitado foi registrado na cidade de Avaré, interior de São Paulo, na tarde da última quarta-feira, dia 19 de março. O caso, que foi divulgado nesta quinta-feira (20) envolveu um homem que furtou aproximadamente R$700 em peças de carne dentro de um mercado.

ANÚNCIO

Leia também:

Segundo testemunhas, que acionaram o gerente do mercado após flagrarem a ação do suspeito, o homem foi visto colocando ao menos duas peças de picanha dentro de sua blusa.

Diante do ocorrido, as polícias Civil e Militar foram acionadas ao local e solicitaram que o homem tirasse a blusa, revelando três peças de carne em seu interior. De acordo com informações iniciais, o suspeito tinha a intenção de trocar as peças de carne, avaliadas em R$700, por drogas.

Por conta do receio quanto a novos furtos, a prisão em flagrante do suspeito foi convertida em prisão preventiva.