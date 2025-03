Homem de 61 anos é encontrado morto com faca cravada no peito em MG

Na noite da última quarta-feira, dia 19 de março, um homem, de 61 anos, foi encontrado morto com uma faca cravada no peito, em uma chácara, em Unaí, município no noroeste do estado de Minas Gerais. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Militar (PM), um desentendimento por causa de um sofá pode ter motivado o crime. Ainda segundo a PM, quando a corporação se aproximava do endereço do assassinato, se deparou com um homem acenando para a viatura.

Durante uma conversa, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, confessou ser o autor do crime. Após a revelação, os militares então seguiram para a casa da vítima e, no local, a encontraram caída no chão com uma faca cravada no peito e uma foice ao lado dela.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A perícia também foi acionada e, após os trabalhos, constatou que a vítima foi atingida por oito facadas na parte frontal do corpo e quatro facadas nas costas. O corpo foi liberado para a funerária.

O que diz o autor

À polícia, o suspeito disse que estava com a vítima e um outro homem consumindo bebida alcoólica quando a vítima começou a discutir com ele por causa de um sofá que teria quebrado.

Neste momento, o autor teria se armado com uma faca e atacado a vítima. Ele já possui passagem por homicídio, segundo a PM. O outro homem que estaria no local no momento do crime também foi localizado pela polícia. Aos militares, ele confirmou a versão do autor. Os dois foram presos e levados à delegacia.

Leia também:

ANÚNCIO

Homem é preso após furtar peças de carne no valor de R$700 no interior de SP

Motociclista é atropelada e agredida pela esposa de um vereador

Mulher tenta pedir ajuda ao ser atacada por ex, aciona ‘botão do pânico’ em app, mas acaba morta