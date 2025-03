Bebê de 1 ano morre após ser picada por um escorpião em GO; mãe também foi picada

Na noite da última quarta-feira, dia 19 de março, uma bebê, de apenas 1 ano, morreu após ser picada por um escorpião. A mãe da criança, que não teve a identidade divulgada, também foi picada. O caso aconteceu em Uruaçu, município localizado no estado de Goiás. As informações são do g1.

De acordo com os familiares da vítima, a mãe da criança percebeu que havia sido picada por volta das 22h da última terça-feira (18). Após o ataque do animal, ela foi levada pelo marido para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).

Os dois levaram a filha junto, sem saber que ela também havia sido picada. Ainda segundo os familiares, eles perceberam que a criança havia sido atacada a caminho do hospital, após ela vomitar e demonstrar sinais de fraqueza. Eles chegaram na unidade de saúde cerca de 10 minutos após deixarem a casa.

O que diz o hospital

De acordo com a nota do HCN, a criança deu entrada em estado grave. Ela e a mãe receberam o soro antiescorpiônico, fornecido pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No entanto, a bebê não resistiu e morreu na unidade durante a madrugada de quarta-feira (19). Ainda conforme o hospital, a mãe dela recebeu alta na madrugada, após ser medicada. Segundo a família, o corpo da criança foi velado e enterrado no mesmo dia, em Uruaçu.

