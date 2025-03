Acusados pela morte de Igor Peretto chegam a fórum para primeira audiência do caso

O vereador Tiago Peretto, acompanhou de perto a chegada dos três acusados de envolvimento na morte de seu irmão, o empresário Igor Peretto, ao Fórum de Praia Grande. Marcelly Peretto, Rafaela Costa e Mario Vitorino compareceram ao fórum nesta quinta-feira, 20 de março, para a audiência de instrução e julgamento do caso.

Em imagens registradas pelo vereador e compartilhadas com o G1 Tiago, que deve depor como testemunha na audiência de hoje, gravou um vídeo do momento em que os três acusados chegam ao fórum. No registro, é possível ver o momento em que Mario Vitorino sorri e faz um gesto com as mãos em direção às pessoas que se acumulam em frente ao local.

Na primeira audiência as partes apresentarão provas e argumentos para o andamento do processo. Após ouvir as testemunhas, o juiz deve determinar se os acusados vão a júri popular ou não.

Gesto não passou em branco

Após a divulgação das imagens da chegada dos acusados ao fórum, um detalhe chamou atenção dos internautas, que não perderam tempo em comentar. O gesto feito por Mário Vitorino e um sorriso para as pessoas que estavam esperando a chegada dos acusados, foram motivo de revolta entre os internautas.

“Que nojo desse Mário! Chegou debochando da família e dos amigos de Igor Peretto”, comentou uma internauta. Outra comentou que a atitude do acusado pode ser comparada com a frieza da um psicopata.

Relembre o caso

O crime em questão aconteceu no dia 31 de agosto de 2024, no apartamento de Marcelly Peretto em Praia Grande. No local estavam a vítima, Marcelly e Mário Vitorino. Rafaela deixou o local apenas alguns segundos antes da chegada do marido, Igor Peretto. No apartamento o empresário foi morto a facadas e não teve possibilidade de reação.

Com o desenvolvimento das investigações, Marcelly Peretto, Rafaela Costa e Mário Vitorino foram apontados como principais acusados da morte de Igor, que teria descoberto um suposto envolvimento romântico entre sua esposa e Mário Vitorino, que era marido de sua irmã.