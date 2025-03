VÍDEO: Ônibus descontrolado atropela 4 pessoas em ponto na Zona Sul de SP; idosa teve fratura exposta

Um ônibus desgovernado atropelou quatro pessoas que estavam em um ponto na Avenida Miguel Estéfano, na Saúde, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de terça-feira (18). O motorista disse que ia parar para o desembarque de um passageiro, mas a pista estava molhada e o veículo derrapou. Uma das vítimas, que é uma idosa de 60 anos, teve uma fratura exposta.

Um vídeo divulgado pelo portal “Diário do Transporte” mostra o local logo após o atropelamento (assista abaixo).

O acidente envolveu um ônibus que operava pela linha 574J/10, que seguia com destino ao Terminal Vila Carrão. Os quatro feridos foram socorridos e levados para hospitais da região, sendo que três apresentavam lesões leves.

Já a idosa que sofreu a fratura exposta foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital São Paulo. Apesar do ferimento, o quadro dela era considerado estável. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Ao prestar depoimento, o condutor disse que tentou frear ao perceber que o veículo estava derrapando na pista molhada, mas não conseguiu parar. Assim, atingiu as quatro pessoas e só parou ao colidir contra um poste.

O condutor se negou a fazer ao teste do bafômetro no local. Porém, exames feitos no Instituto Médico Legal (IML) deram negativo para o consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias químicas.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 16º Distrito Policial da Vila Clementino e segue em investigação.

Em nota, a SPTrans informou que “uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta terça-feira (18), por volta das 15h, na Avenida Miguel Estéfano, na Vila da Saúde. O acidente envolveu um ônibus da Via Sudeste que operava pela linha 574J/10 Metrô Conceição - Term. Vl. Carrão. Um boletim de ocorrência será registrado e a operadora foi orientada a prestar apoio às vítimas”, destacou.