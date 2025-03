VÍDEO: Gusttavo Lima desiste de se candidatar à Presidência em 2026: “Respeitem minha opinião”

O cantor sertanejo Gusttavo Lima anunciou nesta quarta-feira (19), em postagem nas redes sociais, que desistiu de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026. Ele ressaltou que não é filiado a nenhum partido e que vai buscar outras formas de ajudar o Brasil. O artista ainda pediu que as pessoas respeitem sua opinião (assista abaixo).

“Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político, em 2026 não serei candidato, nem mesmo não sou filiado a qualquer partido. Manifestei sim meu interesse de ajudar o Brasil, meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público”, disse o cantor.

Gusttavo ressaltou que continuará com sua carreira artística, como empreendedor, mas também não deixará a política totalmente de lado.

“Quero que todos os lados políticos se unam em prol do povo brasileiro. Vou continuar minha carreira política e tocar os meus negócios. Tenho muitas novidades para vocês que acompanham a vida do bebê aqui. Peço a todos que respeitem a minha opinião, a minha posição e a minha imparcialidade”, afirmou.

No vídeo, de cinco minutos, o cantor ainda falou sobre seu sonho de criar o “Instituto Gusttavo Lima, o Instituto Embaixador”.

Interesse na política

O anúncio sobre o interesse em se candidatar à Presidência da República foi feito em entrevista ao portal “Metrópoles”, no início deste ano. Na ocasião, o cantor disse que passou muitas dificuldades e achava que era a hora de fazer algo pelos brasileiros.

“Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar e o Brasil precisa de alternativas”, declarou.

Sem anunciar um partido político, Gusttavo destacou que pretendia acabar com a briga entre direita e esquerda: “Chega dessa história, não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, afirmou.

Cotado em pesquisa

Depois disso, mesmo sem a oficialização de uma legenda, uma pesquisa Genial/Quaest, divulgada no começo de fevereiro, revelou que o nome de Gusttavo já era cotado entre os possíveis candidatos.

O levantamento apresentou quatro cenários com os candidatos: Lula (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gusttavo Lima (Sem Partido), Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União).

Em um contexto de primeiro turno, Lula teria 30%, Tarcísio, 13%, Gusttavo Lima, 12%, e Marçal, 11%. Ciro Gomes alcaçaria 9%, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, 3% cada. Os indecisos somam 5% e os brancos, nulos ou que não vão votar, são 14%, segundo a pesquisa.

O primeiro cenário não conta com o deputado federal Eduardo Bolsonaro na disputa. Já o segundo exclui Tarcísio. O terceiro não tem o governador de São Paulo nem o parlamentar. E o quarto cenário não conta com Tarcísio, Eduardo e Pablo Marçal. Todos contam com Lula na corrida presidencial.