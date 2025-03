Suzane Richthofen recebia pensão pela morte dos pais que ela havia ajudado a matar

O Ministério Público Federal acionou a Justiça para fazer com que a ex-detenta Suzane von Richthofen devolva aos cofres públicos o valor de R$ 52.993,30, referente a uma pensão do INSS que ela recebeu entre 2002 e 2004 pela morte dos pais.

O MPF alegava que não fazia sentido ela se beneficiar da morte dos pais, uma vez que era a mandante do crime. O caso correu por anos na Justiça até que em 2023 a Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Suzane devolvesse R$ 44,5 mil aos cofres públicos.

Como ela não pagou e alegou que já havia gasto o dinheiro, teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes do Serasa pela Receita Federal

A Justiça enfrentou dificuldades em encontrar Suzane para fazer a cobrança e as buscas patrimoniais também não encontraram nada no nome dela, nem conta corrente, nem imóveis ou veículos.

As informações são do colunista Ullisses Campbell, do blog True Crime, de O Globo.