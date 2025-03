Preso mais um suspeito pela morte de ciclista em assalto no Parque do Povo, na Zona Oeste de SP

Jeferson de Souza Jesus (à esquerda) foi preso suspeito de envolvimento no assalto que terminou na morte do ciclista Vitor Medrado, no Parque do Povo, na Zona Oeste de SP

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (19) Jeferson de Souza Jesus, suspeito de envolvimento no assalto que terminou na morte do ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, no Parque do Povo, no Itaim Bibi, na Zona Oeste de São Paulo, em fevereiro passado. A vítima foi baleada e só depois os criminosos levaram o celular. Outra presa suspeita pelo caso é Suedna Barbosa Carneiro, de 41, mais conhecida como “Mainha do Crime”.

Conforme a polícia, Jeferson, o “Gordo de Paraisópolis”, foi preso nesta manhã por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ele, que tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação, era o piloto da motocicleta usada no assalto que matou o ciclista.

Por enquanto, não há informações se o suspeito de atirar já foi identificado e preso.

No último dia 18 de fevereiro, a polícia anunciou a prisão de Suedna Barbosa Carneiro, apontada como líder de uma quadrilha que cometia assaltos na Zona Sul da Capital. Entre os crimes estaria o assalto cometido contra Vitor.

Na época, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou que a mulher agia “financiando” a quadrilha, ficando com parte dos objetos roubados pelos assaltantes e depois os revendendo. Ela já tinha passagens por receptação e porte ilegal de armas.

As defesas de Jeferson e de Suedna não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Suedna Barbosa Carneiro, 41, conhecida como "Mainha do Crime", foi presa em SP; ela é apontada como líder de bando que matou o ciclista Vitor Medrado, 46, durante roubo (Reprodução/SSP/Redes sociais)

Morte do ciclista

Vitor Medrado pedalava na Rua Brigadeiro Haroldo, em frente ao Parque do Povo, pouco depois das 6h do último dia 13 de fevereiro, quando foi abordado por dois bandidos.

O ciclista tinha parado para checar o celular, quando os assaltantes se aproximaram e atiraram, mesmo sem a vítima reagir (veja no vídeo abaixo).

Depois do crime, um dos bandidos recolheu o celular do ciclista e a dupla fugiu. Já a vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e segue em investigação no Deic.