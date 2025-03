Pai é suspeito de manter os três filhos em cárcere e sem comida; ele teria amputado dedo de um deles

Um homem é suspeito de manter em cárcere privado e sem comida os três filhos, de 14, 12 e 10 anos, em Registro, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. A garota mais velha teve um dos dedos amputados depois que tentou pegar alimentos para ela e os irmãos. A madrasta das vítimas também seria conivente e é considerada suspeita no caso, mas assim como o pai está foragida.

A situação precária e de risco em que a adolescente e os irmãos eram mantidos foi denunciada às autoridades, quando o Conselho Tutelar foi até a casa em que a família morava. Lá, o pai não deixou que os conselheiros entrassem, alegando que os filhos não estavam na residência.

Depois disso, o homem levou as vítimas e as devolveu para a avó paterna, que tem a guarda e mora com eles em Curitiba, no Paraná. A idosa levou os menores até um hospital, onde eles chegaram “com a condição de saúde bem precária”.

O conselheiro tutelar Fábio Costa e Silva, que acompanhava o caso em Registro, disse que as vítimas começaram a falar espontaneamente sobre as péssimas condições a que eram submetidas pelo pai e a madrasta há pelo menos dois anos.

“As crianças imploravam por alimentação e a alimentação era negada. Inclusive, a amputação do dedo da adolescente foi devido a ela ter pego uma comida para se alimentar”, relatou.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o pai das crianças é considerado suspeito pelos crimes de sequestro, cárcere privado, maus-tratos e lesão corporal. O homem ainda não foi encontrado e diligências seguem em andamento para descobrir o paradeiro dele.

Já a madrasta também é considerada suspeita por conivência nos atos e também ainda é procurada para prestar esclarecimentos.