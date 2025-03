Morre Rudney Gomes, amigo de Robinho citado em caso de estupro, no litoral de SP

Na noite da última terça-feira, dia 18 de março, morreu Rudney Gomes, amigo de Robinho citado no processo que levou o ex-jogador à prisão por estupro, em Santos, no litoral de São Paulo. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

Condenado a 9 anos de prisão pelo estupro coletivo cometido contra uma albanesa na Itália, em 2013, Robinho permanece em reclusão na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de SP.

Rudney e outros três amigos chegaram a ser mencionados no processo, mas não condenados. Eles deixaram o país europeu, por isso não foram notificados pela Justiça italiana para a audiência preliminar, realizada em março de 2016.

O juiz resolveu separar os casos e somente o processo de Robinho e de seu amigo, Ricardo Rocha Falco, caminhou, tendo sido julgado em todas as instâncias.

Segundo a Polícia Civil, Rudney se suicidou. O corpo dele foi encontrado na área comum de um prédio na Avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte no local. A ocorrência foi registrada como suicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

Relembre o caso

O crime envolvendo Robinho aconteceu na boate Sio Café, em Milão, na Itália, em 2013. Na época, o agora ex-atleta atuava pelo Milan e comemorava seu 29º aniversário.

ANÚNCIO

Ele foi condenado pela Justiça italiana por estupro e não tinha mais possibilidade de recorrer. No entanto, como o Brasil não extradita cidadãos natos, os órgãos italianos solicitaram que o cumprimento da pena ocorresse em território brasileiro. O pedido foi aceito pelo STJ.

Após essa decisão, Robinho foi preso pela polícia no dia 21 de março de 2024, em sua cobertura em Santos, onde morava com a família.

Leia também:

Homem de 37 anos é preso em flagrante suspeito de estuprar jovem com paralisia cerebral

Menino de 5 anos relata a parente que foi vítima de estupro e padrasto acaba preso, no litoral de SP