Menino de 5 anos relata a parente que foi vítima de estupro e padrasto acaba preso, no litoral de SP

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de estuprar o enteado, de apenas 5 anos, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso passou a ser investigado depois que a criança deu detalhes a um parente sobre a violência sofrida e a gravação com o relato foi entregue à Polícia Civil.

O parente, não identificado, dava banho no menino, quando ele começou a dar detalhes que indicavam que foi vítima de estupro. Assim, o familiar decidiu gravar as falas do garoto e procurou o 2º Distrito Policial de São Vicente, no último dia 13 de março.

Uma investigação foi instaurada e a polícia pediu a prisão temporária do suspeito, que é padrasto da vítima. O homem acabou sendo localizado e preso na terça-feira (18), no bairro Parque São Vicente.

O delegado Francisco Savoia, responsável pelas investigações, destacou que ainda faz diligências para esclarecer o caso, que é apurado como estupro de vulnerável. O nome do homem detido não foi revelado, assim, não foi possível localizar a defesa dele.

Não foram reveladas informações sobre o estado de saúde do garoto, quando o estupro teria sido cometido e se a mãe dele foi ouvida pelos policiais.