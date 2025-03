Inmet emite alerta para chuvas intensas na Grande São Paulo e litoral norte nesta quarta-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quarta-feira um alerta para chuvas intensas na área que abrange a Capital, a região e Campinas e o litoral norte de São Paulo.

De acordo com o alerta, são esperados temporais com acumulados de chuva que podem chegar a 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo em algumas regiões.

Esse nível de chuva, de acordo com a agência, tem força para acarretar cortes de energia elétrica, queda e galhos de árvores e alagamentos em várias regiões.

A passagem de uma frente fria pelo litoral e a alta umidade vinda da região amazônica seriam as causas das fortes chuvas que caíram na cidade no dia de ontem e que devem cair nestas quarta-feira.

O último dia de verão no hemisfério sul será marcado por sol, com muitas nuvens, e temperaturas mais amenas, com máxima prevista de 25º C.