Homem invade casa com facão e acaba morto ao ser atacado por cães da raça Rottweiler em Piracicaba, SP

Na manhã da última terça-feira, dia 18 de março, um homem foi morto por dois cães da raça Rottweiler após pular um muro e invadir uma casa com facão.

O caso ocorreu na Rua Luís Zanin, no residencial altos do Piracicaba, em Piracicaba, cidade localizada no estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a moradora da residência, que não teve a identidade divulgada, contou que estava deitada em seu quarto com os cães ao seu lado quando os animais começaram a latir e correram para o quintal.

Instintivamente, os cães então atacaram o invasor, que estava com um facão. A mulher tentou conter os animais, prendendo um deles nos fundos da casa e levando o outro para a rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a morte do homem foi constatada pela equipe médica ainda no local. A perícia também esteve presente, mas não foi possível identificar o invasor devido à ausência de documentos e aos ferimentos no rosto causado pelos cães.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e um investigador do 4º Distrito Policial também estiveram no local, assim como uma veterinária do Bem-Estar Animal, para avaliar a situação dos cachorros.

