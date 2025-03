Homem é preso após agredir a ex-companheira no meio da rua em SP; vítima foi internada com fraturas nas pernas

No último dia 13 de março, uma mulher, de 42 anos, foi agredida pelo ex-companheiro no meio da rua, em Piracicaba, cidade localizada no estado de São Paulo. Ela precisou ser hospitalizada com fraturas nas pernas. As informações são do g1.

ANÚNCIO

De acordo com a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (19) por lesão corporal e ameaça.

Segundo a Guarda, durante atendimento em unidade de saúde, a equipe médica estava apreensiva após receber a informação de que o agressor tentaria entrar no local para retirar a vítima.

“Em relato, a vítima informou que teve um relacionamento conturbado com o agressor, com quem tem uma filha de três meses. No dia anterior, ele entrou em contato para conhecer a criança, e, por medo, ela marcou o encontro em um local público”, descreveu a Guarda.

“Após a visita, começaram a discutir, momento em que ele passou a agredi-la com socos e chutes na rua, utilizando também um objeto para ferir suas pernas”, completou.

A vítima não conseguiu mais se movimentar e foi socorrida por uma ambulância, sendo encaminhada para atendimento médico.

Agressor preso em terreno de reciclagem

As equipes da Guarda realizaram diligências após informações sobre o paradeiro do agressor. Ele foi encontrado em um terreno onde funciona uma reciclagem.

ANÚNCIO

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Piracicaba.

Leia também:

Homem é assassinado a facadas após ser visto na cama com mulher casada

Pai é suspeito de manter os três filhos em cárcere e sem comida; ele teria amputado dedo de um deles

Acusado de matar adolescente que sumiu há 12 anos é julgado e condenado a 26 anos de prisão, em Goiás