Homem de 37 anos é preso em flagrante suspeito de estuprar jovem com paralisia cerebral

No último fim de semana, um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma jovem com paralisia cerebral, em Pombal, município localizado no sertão do estado da Paraíba. As informações são do g1.

ANÚNCIO

Os detalhes do caso foram divulgados pela polícia na última terça-feira (18). A prisão ocorreu após familiares da vítima, de 20 anos, a flagrarem no momento do crime, amarrarem o suspeito e acionarem a Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, a mãe da jovem saiu de casa e, ao retornar, encontrou o homem no local cometendo o ato. Ela chamou a polícia e o suspeito foi imobilizado por parentes até a chegada da equipe.

O que diz as autoridades

De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 14º Batalhão da PM, major Fernando, o caso foi registrado como estupro de vulnerável. “A Polícia Militar fez a devida condução à delegacia de todos os envolvidos. Trata-se de um estupro de vulnerável”, declarou o comandante.

Na terça-feira, o homem passou por audiência de custódia e foi levado para o sistema prisional, onde cumpre prisão preventiva. Ainda conforme a PM, a vítima recebe atendimento de saúde especializado.

Leia também:

Menino de 5 anos relata a parente que foi vítima de estupro e padrasto acaba preso, no litoral de SP

ANÚNCIO

Polícia investiga alunos de medicina que usaram faixa com alusão a estupro durante competição

Homem de 36 anos é preso em flagrante após agredir a companheira e tentar estuprar a vizinha no interior de SP