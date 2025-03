Homem de 36 anos é preso em flagrante após agredir a companheira e tentar estuprar a vizinha no interior de SP

Na noite da última segunda-feira, dia 17 de março, um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante após agredida a companheira e tentar estuprar uma vizinha. O caso aconteceu em Avaré, município do interior do estado de São Paulo. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, ameaçou as duas vítimas com um facão. À polícia, uma delas, a vizinha de 23 anos, relatou que o homem tentou invadir sua casa e a ameaçou de estupro. O suspeito se trancou dentro de casa com a chegada das autoridades.

Os policiais conseguiram ter acesso ao imóvel pela janela e encontraram a companheira do homem, de 49 anos, que alegou ter sido vítima de agressões físicas, incluindo socos, chutes e golpes na cabeça contra a parede.

Ela afirmou ainda que estava em um relacionamento com o homem há quatro meses e vinha sendo ameaçada desde o início. As agressões físicas teriam começado há três dias.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Avaré, onde segue preso. Nesta terça-feira (18), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

