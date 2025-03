Aprovação de Lula e Haddad no mercado financeiro é baixa, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pela Genial/Quaest junto a economistas, gestores, analistas e tomadores de decisão de cento e seis fundos do mercado financeiro no Rio e em São Paulo mostram que a gestão do presidente Lula tem avaliação negativa de 88%.

A percepção do mercado quanto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), também continua em baixa, com avaliação negativa de 58%. Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem avaliação negativa de apenas 8%.

Os entrevistados foram também questionados sobre os principais motivos da queda de popularidade do presidente e a maioria respondeu alta nos preços de alimentos (64%), equívocos na política econômica (56%), aumento dos impostos (41%) e violência urbana e insegurança (36%).

Embora os números do presidente sejam considerados bens ruins, a avaliação de Lula teve uma leve recuperação em relação à pesquisa feita em dezembro do ano passado, quando a avaliação negativa de seu governo atingia a casa dos 90%.

No caso do ministro Haddad a avaliação negativa mais que dobrou. Em dezembro eram 24%, passando agora para 58%. A avaliação positiva do ministro atingia 41% no final do ano passado, e agora chega a apenas 10%.

A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 106 fundos de investimento por meio de questionários online entre os dias 12 e 17 de março. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.