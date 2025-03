Apostou na Lotofácil? Prêmio de hoje vale R$ 1,7 milhão

O concurso 3346 da Lotofácil devem pagar no sorteio desta quarta-feira (19) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio total de R$ 1,7 milhão.

ANÚNCIO

Confira os números e veja se levou o prêmio para casa:

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio de ontem, um apostador da cidade de Cedral, no interior do estado de São Paulo, faturou o prêmio acumulado de R$ 4.559.545,08. Na faixa dos 14 números, 333 apostas levaram para casa R$ 1.856,12. Entre as apostas que acertaram 13 números, 13.715 ganharam R$ 30.