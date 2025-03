VÍDEOS: Falha de sinalização afeta circulação e deixa plataformas lotadas na Linha 9-Esmeralda, em SP

Passageiros enfrentam transtornos na manhã desta terça-feira (18) na Linha 9-Esmeralda da Via Mobilidade, em São Paulo. Desde às 8h08, uma falha de sinalização afeta a circulação, fazendo com que os trens operem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Pinheiros e Vila Olímpia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as plataformas lotadas de pessoas (assista abaixo).

A ViaMobilidade informou que um problema foi registrado no sistema de sinalização do equipamento de via, na região da Estação Pinheiros, mas que os técnicos trabalham para resolver a situação.

“A ViaMobilidade informa que devido a uma intercorrência no sistema de sinalização na região de Pinheiros, os trens da Linha 9-Esmeralda estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Pinheiros e Vila Olímpia”, destacou a concessionária.

“Estão sendo emitidos alertas sonoros para orientação dos passageiros, que também contam com o auxílio dos agentes de atendimento e segurança. Técnicos da equipe de manutenção trabalham no local para normalizar a operação no menor prazo possível”, ressaltou a ViaMobilidade.