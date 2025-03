VÍDEO: Aluno é agredido por colegas dentro de sala de aula em escola particular, no litoral de SP

Aluno foi agredido por quatro colegas dentro de sala de aula de colégio particular, em Guarujá, no litoral de SP (Reprodução/A Tribuna)

Um vídeo mostra o momento em que um aluno de 16 anos foi agredido por quatro colegas dentro da sala de aula de uma escola particular, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Enquanto a vítima levava socos e chutes, outros estudantes acompanhavam a cena. Os pais do menor procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência por lesão corporal.

Veja o vídeo que mostra a confusão divulgado pelo jornal “A Tribuna”:

O caso ocorreu na última quinta-feira (13) no Colégio Don Domênico, localizado na Avenida Doutor Arthur da Costa Filho, no bairro Vila Maia. O vídeo mostra que, durante a confusão, os alunos chegaram a pegar uma cadeira para tentar acertar na vítima. Uma professora entrou na sala e tentou interromper a briga, mas os ânimos seguiram exaltados.

Os estudantes continuaram a agredir o aluno, sendo que a confusão avançou para um dos corredores da instituição de ensino. O tumulto só terminou depois que um inspetor se aproximou e conseguiu apartar os brigões.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os pais do estudante agredido foram até a Delegacia Sede da cidade, onde o caso foi registrado como lesão corporal.

Depois, o aluno foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de corpo de delito. Não há detalhes sobre qual é o estado de saúde dele.

A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis dos alunos envolvidos na briga para que comentassem o caso.

Já o Colégio Don Domênico, onde as agressões ocorreram, informou que apura o caso e já contactou os pais dos alunos envolvidos “para que sejam tomadas as providências conforme o regimento escolar”.

A escola ressaltou que preza por uma boa convivência no ambiente escolar dentro de suas dependências, não medindo esforços para sanar toda e qualquer situação que venha ocorrer, “além de oferecer o suporte necessário para superar esse tipo de situação”.