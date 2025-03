SP: Chuva forte coloca cidade em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira (18)

E a tarde desta terça-feira, dia 18 de março, está sendo marcada por uma forte chuva em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, diversas regiões da cidade estão em estado de atenção para alagamentos.

São elas: Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sudeste, Centro, Zona Sul, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. O estado de atenção para alagamentos nessas regiões começou às 15h25 desta terça-feira.

Ainda de acordo com o órgão, as áreas de chuva formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, já atuam de forma isolada e com forte intensidade na cidade.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte com potencial para queda de granizo nas Zonas Sul e Sudeste, principalmente nas subprefeituras de Santo Amaro, Cidade Ademar, Capela, Capela do Socorro e em toda a Zona Sudeste. A chuva também é forte na Zona Oeste e no Centro.

Já na Zona Leste da cidade, também chove forte nas subprefeituras de Itaquera, Guaianazes e Cidade Tiradentes. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos, o que agrava a condição para quedas de árvores.

Mas, e as próximas horas? Segundo o CGE, as próximas horas desta terça-feira, até o início da noite, seguem com tempo instável, com chuva isolada de até forte intensidade.

