Mulher é esfaqueada e ameaçada pelo próprio companheiro em SP; suspeito disse que vítima ‘choraria sangue’

No último domingo, dia 16 de março, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueada e ameaçada pelo próprio companheiro, no Jardim Paulistano, em Salto de Pirapora, município do estado de São Paulo, localizado a 121 km da capital. As informações são do g1.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima foi encontrada ferida na casa de parentes. À corporação, ela relatou que o companheiro havia lhe machucado com uma faca e a ameaçado dizendo que ela iria “chorar sangue”.

Ainda segundo o registro da ocorrência, a mulher também foi ameaçada de ter o cabelo cortado e ter vídeos íntimos vazados pelo suspeito.

A GCM realizou os primeiros socorros antes da chegada da ambulância e a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Na unidade de saúde, ela levou pontos na mão e segue se recuperando.

Já o homem, que também não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por violência doméstica. A legislação também deve assegurar medidas protetivas para a mulher.

