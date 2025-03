Homem é preso suspeito de agredir a esposa e cortar as peças íntimas dela com faca em MG

Nesta segunda-feira, dia 17 de março, a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma mulher, que não teve a identidade divulgada, que alegou ter se deparado com suas peças íntimas cortadas e com suas roupas jogadas na rua depois de ser agredida pelo marido. As informações são do g1.

O caso aconteceu em Gouveia, município localizado no centro do estado de Minas Gerais. De acordo com a PM, a mulher relatou que o companheiro teve uma crise de ciúmes ao vê-la mexendo no celular e começou a xingá-la na noite de domingo (16).

Ela disse que chamaria a polícia e, neste momento, o homem bateu com a cabeça dela na parede e tentou enforcá-la. Após ser agredida, a vítima saiu de casa e procurou por abrigo, passando a noite fora.

Dia seguinte

A mulher retornou para casa no dia seguinte e disse que se deparou com todas as suas calcinhas e sutiãs cortados com faca e com suas roupas jogadas. Ela foi xingada pelo marido novamente e agredida com um tapa no rosto.

A vítima correu para a casa da vizinha e acionou a PM. O homem, que também não teve a identidade divulgada, foi encontrado no imóvel do casal com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica.

Ele negou os fatos e alegou ter sido agredido pela companheira. O homem foi preso em flagrante por ameaça e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

