Grande São Paulo tem alerta para novos temporais nesta terça-feira

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva

Após um breve refresco, as cidades da Grande São Paulo voltam a enfrentar alerta de chuvas fortes e temporais nesta terça-feira, de acordo com dados da Climatempo.

Segundo os meteorologistas, nestas terça todo o estado de São Paulo sentirá um aquecimento pré-frontal e a temperatura sobe para a casa dos 29º C no período da tarde, horas antes da chegada de uma nova frente fria pela costa, trazendo excesso de nebulosidade e ventos frios de origem polar.

A aproximação da frente vai estimular o surgimento de áreas de instabilidade sobre o estado e pode chover forte em toda região metropolitana, litoral e interior, com possibilidade de chuva forte e rajadas de vento suficientes para gerar alagamentos.

Na quarta-feira a frente fria já se instala por toda a região e os termômetros caem para 24

º C. Assim como no dia anterior, a meteorologia alerta para a possibilidade de novos temporais, com trovoadas e ventos fortes.

Na quinta e sexta-feira a temperatura sofre ligeira elevação e volta para perto da casa dos 30º C.