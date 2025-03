Saiba quem são os três PMs e os três membros do PCC denunciados por morte de Vinicius Gritzbach

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou seis pessoas pelo assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, o delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), ocorrida no Aeroporto Internacional de São Paulo, em novembro do ano passado. Entre eles estão três membros da facção criminosa e três policiais militares.

ANÚNCIO

Foram denunciados os PMs Denis Martins e Ruan Rodrigues, acusados de executarem Gritzbach a tiros, além do tenente Fernando Genauro, que teria ajudado a dupla a chegar ao local do crime e depois na fuga. O trio segue preso temporariamente, mas o MP-SP pediu que as detenções sejam convertidas em preventivas, ou seja, sem prazo.

Já os demais denunciados são os membros do PCC Kauê do Amaral Coelho, apontado como olheiro do crime; Emílio Gangorra Neto, o “Cigarreira”, e Diego Santos Amaral, o “Didi”, que são apontados como os mandantes do assassinato. Esses três suspeitos seguem foragidos.

A Polícia Civil concluiu na investigação de Gritzbach foi morto por vingança. Ele, que atuava no ramo imobiliário e lavava dinheiro para a facção criminosa, teria mandado matar Anselmo Santa Fausta, o “Cara Preta”, traficante assassinado em 2021 junto com seu motorista, Antonio Corona Neto, o “Sem Sangue”.

Conforme as investigações, “Cigarreira” e “Didi” armaram um plano para se vingar após as mortes dos colegas de facção, sendo que ele saiu do papel depois que Gritzbach delatou à polícia como era o esquema para lavar dinheiro para o grupo criminoso. Um desfalque financeiro também teria entrado na conta do homicídio.

LEIA TAMBÉM:

Sendo assim, na denúncia, os promotores Vania Caceres Stefanoni e Rodrigo Merli Antunes destacam que os três PMs e os três membros do PCC cometeram homicídios e tentativa de homicídio contra quatro pessoas, com agravante de motivo torpe, meio cruel, emboscada e uso de arma de fogo de uso restrito.

ANÚNCIO

O MP-SP ressaltou que não há dúvidas de que denunciados agiram com intenção de matar Gritzbach e assumiram o risco de matar e ferir outras pessoas ao atirarem no aeroporto.

As defesas dos denunciados não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Morte de Gritzbach

Delator do PCC e da polícia, Vinicius Gritzbach foi morto a tiros em novembro de 2024 quando saía do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 10 tiros de fuzil e de metralhadora.

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi executado no Aeroporto Internacional de SP em novembro de 2024 (Instagram/Reprodução)

O laudo da polícia aponta que parte das balas usada em sua morte era da Polícia Militar de São Paulo, evidenciando a participação de policiais na execução.

Ao todo, 14 agentes da Polícia Militar suspeitos de trabalhar como seguranças para o delator estão presos a pedido da Corregedoria. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda apura se eles tiveram alguma ligação com a morte do empresário.

Além disso, em fevereiro passado, 12 pessoas se tornaram rés por conta das delações feitas por Gritbach. Ele indicou os nomes dos envolvidos, entre eles oito policiais civis, que teriam ligação com o PCC, além de cometer crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e corrupção.