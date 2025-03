Saiba quem era a influencer morta a tiros dentro de casa no Maranhão; marido e sogro foram presos

A Polícia Civil investiga a morte da influenciadora digital Adriana Rosa de Oliveira, de 27 anos, que foi atingida por três tiros dentro de casa, em Santa Luzia, no interior do Maranhão. O marido dela, Valdiley Paixão Campos, e o sogro, conhecido como Antônio do Zico, disseram que um desconhecido cometeu o crime, mas acabaram sendo presos suspeitos pelo feminicídio.

O caso ocorreu na tarde de sábado (15). O marido disse que estava em casa com Adriana, quando um criminoso chegou em uma motocicleta, desceu procurando pela influencer, atirou e fugiu. Valdiley não ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada, mas, quando os agentes chegaram, a mulher já estava sem vida. Tanto o marido da vítima quanto o sogro foram ouvidos pelos agentes e ambos deram a mesma versão, de que não sabem quem matou Adriana.

No entanto, no domingo (16), o homem e seu pai acabaram sendo presos suspeitos de envolvimento na morte da influencer. A Polícia Civil disse que “os aparelhos celulares da vítima, do marido e do sogro foram apreendidos” e as diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

As defesas do marido e de Valdiley e Antônio do Zico não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Adriana, que somava mais de 37 mil seguidores das redes sociais, costumava postar vídeos divertidos ao lado do filho, de 5 anos. Eles ganharam popularidade e ficaram muito conhecidos na cidade em que moravam.

Durante o enterro do corpo da vítima, que ocorreu no domingo, familiares e amigos realizaram um protesto pedindo justiça no caso.