Polícia prende mais um suspeito pelo sumiço de jovem empresário no litoral de SP; relembre o caso

Empresário Bruno Lorenzo Moreira, de 29 anos, foi visto pela última vez no dia 29 de dezembro de 2024, em Praia Grande, no litoral de São Paulo

A Polícia Civil continua investigando o desaparecimento do empresário Bruno Lorenzo Moreira, de 29 anos, que foi visto pela última vez no dia 29 de dezembro de 2024, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. No último sábado (15), mais um suspeito de envolvimento no caso foi preso em Itanhaém, também no litoral paulista, elevando o total para sete detidos.

Apesar da vítima ainda ser considerada desaparecida, o suspeito Alexandre Diego foi detido preventivamente pelo crime de homicídio. O homem foi encontrado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém em um conjunto habitacional no bairro Guapurá, após o recebimento de uma denúncia anônima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele estava em uma casa na Rua Edina Maria Neres Pacheco, ao lado da esposa e da avó. Uma varredura foi realizada no local, mas nada de ilícito foi encontrado.

Alexandre negou qualquer envolvimento com o sumiço do empresário, mas, segundo a investigação, outros parentes dele já estão entre os suspeitos detidos no caso. Um oitavo envolvido ainda é procurado pela polícia.

A defesa do último a ser detido não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Bruno foi visto pela última vez no bairro Caiçara, em Praia Grande, por volta das 3h de 29 de dezembro de 2024. Segundo o boletim de ocorrência, ele e um amigo teriam saído para “comprar drogas”, quando se “envolveram em uma confusão”.

Em declaração, o amigo de Bruno conta que conseguiu fugir em meio ao conflito, mas revela não saber sobre o paradeiro do rapaz. O celular do jovem foi encontrado no dia 1º de janeiro deste ano em Mongaguá, a aproximadamente 30 km de Praia Grande.

O caso segue em investigação na DIG de Praia Grande, que ainda considera o empresário como desaparecido.

Empresário e pai recente

Bruno é dono de um restaurante no Parque São Vicente, onde comercializa comida japonesa, lanches e porções. Uma das últimas publicações feitas por ele nas redes sociais foi comemorando a espera de seu filho. Conforme publicado por sua companheira, Camila Estevam, o bebê nasceu no último domingo, dia 5 de janeiro.

Ainda segundo Camila, quando desapareceu, Bruno usava uma camisa preta, calça verde escuro e boné preto.