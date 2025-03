Polícia apura execução de pai e filho adolescente dentro de casa no RS; mãe conseguiu escapar ilesa

A Polícia Civil investiga a execução de Gilmar Ferreira dos Passos, de 48 anos, e do filho dele, um adolescente de 15 anos, que foram baleados na casa em que moravam, na cidade de Ibarama, no Rio Grande do Sul. A mãe do garoto e esposa do homem também estava na residência, mas conseguiu escapar ilesa e pediu ajuda às autoridades.

O crime ocorreu na noite de domingo (16). Segundo as primeiras informações, dois homens armados chegaram até a casa e chamaram por Gilmar, sendo que o homem abriu a porta. Logo, os criminosos atiraram e mataram o alvo na hora.

Depois, eles entraram na residência e mataram o filho da vítima. Ao ouvir os disparos, a mulher conseguiu correr e procurou um posto da Brigada Militar, que fica a menos de 100 metros do local.

Os policiais seguiram até a casa da família, mas já encontraram pai e filho mortos. Buscas foram feitas pelos suspeitos na região, mas ninguém foi preso.

O caso segue em investigação na Delegacia de Ibarama. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a movimentação dos autores do crime.

Além disso, as diligências visam esclarecer qual foi a motivação da execução, que por enquanto segue sendo um mistério.