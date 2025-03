Pai e filho que sumiram durante pescaria são encontrados mortos em rio no Mato Grosso

Pedro Oliveira e Pedro Henrique Mainardes de Oliveira Júnior, pai e filho, morreram após barco virar no Rio Itiquira, em MT

Uma operação de buscas encontrou na manhã desta segunda-feira (17) os corpos de pai e filho que caíram no Rio Itiquira, no Mato Grosso, durante uma pescaria. As vítimas, identificadas como Pedro Oliveira e Pedro Henrique Mainardes de Oliveira Júnior, eram procuradas desde o último sábado (15).

Conforme o boletim de ocorrência, pai e filho estavam em um barco, pescando, acompanhados de mais duas pessoas. A embarcação virou, sendo que dois ocupantes conseguiram nadar até a margem e se salvaram. Já os dois homens não foram mais vistos.

O Corpo de Bombeiros realizava buscas, acompanhados por familiares das vítimas, e localizou primeiro o corpo de Pedro Júnior bem perto de onde o barco naufragou. Já Pedro Oliveira foi localizado a cerca de oito quilômetros de distância.

Após o resgate dos corpos, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas, mas os familiares já reconheceram as vítimas. O caso segue em investigação na delegacia da cidade para descobrir o que fez o barco virar.

Sobre os sobreviventes, não há informações sobre as identidades, sobre qual a relação que eles tinham com as vítimas e quais os estados de saúde deles.