Mulher de 58 anos é presa em flagrante após matar homem com facada no peito no interior de SP

Na tarde do último domingo, dia 16 de março, uma mulher, de 58 anos, foi presa em flagrante após matar um homem com uma facada no peito. Ela vai responder pelo crime de homicídio. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

O crime aconteceu por volta das 14h20, em uma casa no Jardim Santa Eliza, em Rio Claro, município do interior do estado de São Paulo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um homicídio causado por arma branca. A equipe chamou a Polícia Civil. O homem, identificado como Odair Aparecido Pavan, de 64 anos, foi encontrado nos fundos do imóvel caído em um sofá.

No corpo dele havia um pequeno corte no peito, aparentemente causado por uma faca que estava próxima ao local e que apresentava sinais de ter sido lavada. O Instituto de Criminalística (IC) também esteve no local para realizar o trabalho de perícia.

O que diz a suspeita

Ainda de acordo com o documento policial, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi ouvida na delegacia e confirmou ter golpeado o homem com uma faca.

Ela justificou ter cometido o crime para se defender de agressões físicas, e mostrou marcas nos braços de lesões causadas em datas anteriores.

No entanto, em uma análise inicial, não foram encontradas provas ou evidências suficientes para comprovar legítima defesa. A mulher foi levada para o setor carcerário do município.

ANÚNCIO

Leia também:

Saiba quem era a influencer morta a tiros dentro de casa no Maranhão; marido e sogro foram presos

Caso Vitória: principal suspeito de matar garota a perseguia desde o ano passado; ele segue preso

Mulher consegue pedir ajuda após passar 8 anos presa pelo marido em sua própria casa