Mãe justifica comportamento do filho flagrado abusando de menina de 3 anos

Uma mãe procurou a polícia após encontrar um familiar de 12 anos abusando sexualmente da sua filha de apenas 3 anos durante uma festa de aniversário.

De acordo com a Rádio Mitre, Natalia Ferreyra tomou todas as medidas legais e o caso é investigado em Buenos Aires, na Argentina.

O relato da mãe rapidamente se tornou viral nas redes sociais, pois ela denunciou que a mãe do menino tentou “normalizar” o abuso contra sua filha de 3 anos.

“Foi em 9 de março de 2025, quando estávamos comemorando o aniversário do meu sobrinho. Minha filha foi dormir e eu estava na cozinha, a poucos metros do quarto onde minha filha estava descansando. O menino (...) de 12 anos entrou e quando fui ver como ele estava, o encontrei no canto da cama. Meu instinto de mãe me disse que algo estava errado, então fui de repente. Quando abri a porta rapidamente, o vi abaixar as calças da minha bebê de 3 anos enquanto ela dormia e apalpá-la enquanto ele se tocava.

O menino me pediu para não contar à mãe dele, mas eu fui rapidamente contar a ela. (...) Ela me disse que era coisa da idade e que ele estava experimentando, e que eu deveria desculpá-lo. Normalizando o abuso!”, escreveu.

A mãe da vítima revelou que a família está muito abalada e que a criança passou por todos os exames médicos indicados em caso de abuso.

