Loja de venda de roupas online é campeã de reclamações, diz Procon-SP

Uma loja online que comercializa roupas e acessórios teve mais de 10 mil reclamações em 2024 e lidera o ranking de empresas com mais reclamações do Procon-SP.

Essa empresa se chama Yeesco, e mesmo com a intervenção do órgão de defesa do consumidor, apenas 29,6% das queixas foram resolvidas, segundo o relatório do Procon.

Em segundo e terceiro lugar ficaram a Enel Eletropaulo, com 8,508 reclamações e a plataforma de turismo Hurb Technologies, com 7.554 registros. O índice de solução dessas duas empresas também ficou abaixo do esperado, com 16,4% e 0,3%, respectivamente.

De acordo com o Procon, no ano passado foram registradas mais de 800 mil reclamações de consumidores que se sentiram lesados, entre elas 250 mil necessitaram de intervenção de especialistas do órgão para ajudar os consumidores, uma vez que não foram resolvidas após um primeiro contato.

“Estes dados sobre empresas com mais reclamações revelam que as empresas precisam encontrar formas mais assertivas para se relacionar com os seus consumidores, aprimorando canais de atendimento, ferramentas tecnológicas e qualificando melhor as suas equipes”, avalia Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.