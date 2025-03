Idoso é preso suspeito de mostrar partes íntimas para criança de 8 anos em Itatiba, SP

Nesta segunda-feira, dia 17 de março, um idoso, de 72 anos, foi preso suspeito de importunar sexualmente uma criança de apenas oito anos. O caso aconteceu em Itatiba, município desenvolvido do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a polícia foi chamada após uma denúncia de que o suspeito, que é vizinho da vítima, teria dançado sem roupa e mostrado suas partes íntimas para ela.

A criança correu chorando até seu irmão para relatar o ocorrido. A abordagem foi realizada pela polícia na casa do idoso, e um celular, que continha na lixeira uma foto da vítima com roupas de banho, foi apreendido.

Havia outro aparelho na residência, que também foi apreendido pela polícia, mas o homem não revelou a senha. Ele foi preso em flagrante por crimes previstos na lei de proteção integral à criança e ao adolescente e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista (SP).

