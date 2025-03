Homem é preso após tentar invadir o quarto da ex-esposa e golpear o atual namorado dela com canivete em SP

No último domingo, dia 16 de março, um homem, de 35 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por violência doméstica e lesão corporal contra a ex-companheira. O caso aconteceu em Tupi Paulista, município do estado de São Paulo. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada durante a madrugada para atender uma ocorrência e, ao chegar ao local, a mulher, de 34 anos, contou que estava sendo ameaçada pelo ex, tanto por telefone quanto pessoalmente, por estar em outro relacionamento.

Ainda segundo a vítima, no domingo, o suspeito tentou arrombar a porta e a janela de seu quarto. Neste momento, o atual namorado dela, de 36 anos, tentou impedir a invasão e foi golpeado pelo homem com um canivete no braço esquerdo. Ele foi socorrido para o Pronto-socorro, medicado e liberado.

Suspeito preso

A polícia realizou um patrulhamento nas proximidades do local dos fatos e também na residência do suspeito, mas ele não foi encontrado. Contudo, o homem foi localizado durante a apresentação da ocorrência na Delegacia da Mulher em Tupi Paulista.

Ele alegou estar arrependido pelo que aconteceu, mas foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Dracena (SP). O homem segue à disposição da Justiça.

