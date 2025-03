Após morte de turista gaúcho durante visita, Cristo Redentor é interditado pelo Procon-RJ; entenda

Bilheteria do Trem do Corcovado, que dá acesso ao Cristo Redentor, foi interditada hoje pelo Procon-RJ; turista gaúcho morreu no local após passar mal e não receber atendimento médico

Um dia depois que o turista gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, passou mal e morreu ao subir a escadaria que dá acesso ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, uma fiscalização do Procon-RJ identificou irregularidades. Os fiscais descobriram que o posto médico estava fechado quando a vítima passou mal e encontraram falta de acessibilidade em diversos pontos. Assim, na manhã desta segunda-feira (17), o Trem do Corcovado foi interditado.

Desta forma, mesmo os visitantes que já adquiriram ingressos estão impossibilitados de subir até o monumento. Segundo o Procon-RJ, essas pessoas têm direito de remarcar a entrada para outro dia ou solicitarem o reembolso.

O secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, disse que a interdição ocorreu para proteger os consumidores, já que o posto de saúde que deveria funcionar no Alto Corcovado estava fechado quando o turista passou mal. A informação é de que o local só funciona das 9h às 17h.

Uma reunião foi agendada para a tarde desta segunda-feira com as concessionárias que administram o Cristo Redentor, com participação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, para que seja firmado um termo de ajustamento de conduta. O objetivo é que as irregularidades sejam sanadas.

“Há duas semanas atrás, a gente notificou o ICMBio. A gente vem recebendo diversas denúncias, diversos problemas. Mas o ICMBio respondeu dizendo que a culpa era do Iphan, para que a gente falasse com o Iphan. E, lamentavelmente, aconteceu o episódio do falecimento de um consumidor, de um turista. O que não pode é ficar um jogando na conta do outro”, disse Fonseca em entrevista à TV Globo.

Morte do turista

Jorge Alex passou mal enquanto subia uma das escadas que dão acesso ao monumento por volta das 7h40 de domingo (16), quando o posto médico ainda estava fechado.

Segundo a Arquidiocese do Rio, o serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou ao local às 8h13. Apesar de tentativas de reanimação, o turista não reagiu mais e faleceu.

O homem, que morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tinha histórico de hipertensão, era diabético e fumante. Apesar disso, os exames necropsiais ainda vão atestar as causas do óbito.

Em nota, o ICMBio, que faz administração do Parque Nacional da Tijuca, lamentou a morte do turista e destacou que o posto médico é de responsabilidade da concessionária Trem do Corcovado, conforme previsto em contrato. ‘’Diante do ocorrido, será aberta uma apuração para verificar as circunstâncias dessa triste fatalidade'‘, diz um trecho da nota.

Já o Trem do Corcovado, por sua vez, rebateu a informação e diz que é o ICMBio quem deve assegurar o atendimento médico aos visitantes do Cristo Redentor.