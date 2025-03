Suposta traição fez com que mulher fosse agredida pelo marido

Uma mulher de 50 anos foi agredida pelo marido, um homem de 63 anos, após uma suspeita de traição. Segundo a vítima, que é de Registro, no interior de São Paulo, o marido a agrediu com socos e tapas após ficar desconfiado de uma possível traição. A Polícia Militar foi acionada e o homem preso.

De acordo com a publicação realizada pelo G1, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência envolvendo o desentendimento entre um casal. Ao chegarem no local os policiais foram recebidos pela vítima, que relatou as agressões e a acusação de infidelidade.

Além das agressões, a vítima ainda revelou aos militares que o marido possui uma espingarda, que foi localizada pelos agentes embaixo do sofá. Junto ao armamento foram encontradas cinco munições, sendo que em uma gaveta cozinha também foram localizados pólvora e chumbo.

O idoso foi preso

Com as descobertas e o relato da vítima, os policiais prenderam o idoso, que foi conduzido à delegacia e teve a espingarda apreendida pelos militares. A vítima foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de registro.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O agressor preso com fiança arbitrada em R$ 3 mil.