Pai mata o filho e manda mensagem para a ex-mulher avisando sobre o crime

Um crime motivado por vingança chocou a Polícia Civil de Minas Gerais. Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, é suspeito de tirar a vida do filho, Gabriel, 9 anos, com um tiro de espingarda em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O alvo da vingança seria a mãe do menino, ex-esposa de Geraldo.

De acordo com informações divulgadas até o momento, Geraldo sumiu com o filho na última quinta-feira, dia 13 de março. O corpo do menino foi encontrado neste sábado (15), em uma área de mata próxima ao distrito de Várzea de Santo Antônio, onde Gabriel e a mãe moravam.

Para as autoridades, a intenção do homem era se vingar da ex-esposa visto que ele não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. Um suposto áudio gravado por Geraldo ajudaria a embasar esta versão dos fatos.

No registro, que viralizou na internet, o homem fala que o filho já estava morto. “O Gabriel, eu já atirei nele. E está morto. Estou na chapada. Você estava brincando comigo. Você estava brincando comigo. Você achou que eu estava blefando”.

Ela foi ameaçada pelo ex-marido

Em fala às autoridades, a mãe de Gabriel conta que era ameaçada pelo ex-marido e revela que o homem afirmou que mataria o menino caso ela não retomasse o relacionamento.

Apesar de afirmar que tiraria sua vida em seguida, Geraldo não foi localizado pelas autoridades até o presente momento, e é considerado foragido.

