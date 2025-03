Mulher invade o apartamento do ex-namorado e coloca fogo no imóvel

Uma mulher foi presa em flagrante após invadir o apartamento do ex-namorado e atear fogo em diversos objetos no interior do imóvel. O caso em questão, que chamou atenção das autoridades, foi registrado no início da noite do último sábado, dia 15 de março, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Leia também:

De acordo com informações compartilhadas pela CNN Brasil, imagens do incêndio foram compartilhadas nas redes sociais ao longo das últimas horas. Nos registros é possível notar a janela do imóvel completamente tomada pelas chamas.

Inicialmente, agentes do 19º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para uma ocorrência de invasão de domicílio, mas ao chegarem no local notaram que a mulher havia colocado fogo em diversos objetos no interior da residência. Ela foi detida em flagrante e encaminhada à delegacia onde será investigada pelos crimes de dano com emprego de substância inflamável ou explosiva.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre possíveis feridos no incidente ou sobre a motivação do crime.