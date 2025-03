Mulher consegue pedir ajuda após passar 8 anos presa pelo marido em sua própria casa

Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de manter a esposa em cárcere privado por, ao menos, 8 anos em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba (PR). A Polícia Militar chegou até o suspeito depois que a vítima conseguiu enviar uma denúncia por e-mail à Casa da Mulher Brasileira. Segundo policiais, familiares do homem acobertavam o crime cometido por ele.

ANÚNCIO

Leia também:

Em reportagem publicada pela CNN Brasil é revelado que a vítima foi resgatada na última sexta-feira, dia 14 de março, depois de conseguir enviar um e-mail pedindo ajuda para a Casa da Mulher Brasileira. A casa em que a vítima vivia estava localizada em uma área rural de difícil acesso.

No local, a mulher era vítima de violência física, psicológica e impedida de utilizar o celular sem autorização do marido. Ela também era constantemente vigiada por câmeras de monitoramento no interior do imóvel.

Pedido de ajuda

Em uma ocasião anterior a vítima chegou a pedir ajuda por meio de um bilhete deixado em um posto de gasolina. Inicialmente ela negou o fato, mas os policiais conseguiram que ela escrevesse uma mensagem e compararam a caligrafia do bilhete com a mensagem escrita por ela.

Ao ser questionada, a mulher explicou que usava o celular do marido e disse que tinha outro celular na casa que era usado pelo filho, mas que este aparelho não possuía lista de contatos, WhatsApp ou chip. Os militares então compararam o e-mail utilizado para pedir ajuda com o e-mail contido no celular e confirmaram se tratar da vítima.

Ela então começou a chorar e relatou ter feito a denúncia, mas disse que estava com medo de confirmar a informação visto que sofria diversas agressões além de já ter sido amarrada e asfixiada pelo marido. Ela também era impedida de falar com seus familiares.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Rio Branco do Sul.