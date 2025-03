Menino de 3 anos morre afogado após entrar em piscina de chácara sem boia em Álvares Machado, SP

No último sábado, dia 15 de março, um menino, de apenas três anos, morreu após se afogar na piscina de uma chácara, em Álvares Machado, município do estado de São Paulo. As informações são do g1.

ANÚNCIO

Segundo o boletim de ocorrência, a criança, que estava no local com o pai e a irmã mais velha, de sete anos, retirou a boia que usava e entrou na piscina enquanto o pai preparava um prato de comida para os filhos.

Ainda de acordo com o documento policial, uma das crianças então percebeu que o menino estava na piscina e gritou. O pai encontrou o filho submerso, e ele já não respirava quando foi retirado da água.

Enquanto familiares acionavam o resgate, a sogra do pai tentou reanimar a criança. Acompanhada da namorada do pai da criança e de um casal de amigos, ela levou o menino de carro até a base da Polícia Militar, onde pediram ajuda. O pai da criança ficou em choque diante do ocorrido.

Os policiais iniciaram os procedimentos de reanimação, mas o menino não respondeu. Os agentes então o levaram até a Santa Casa do munícipio, onde o óbito foi confirmado.

A Polícia Civil requisitou perícia no local e exames no Instituto Médico Legal (IML) para o menino e um exame toxicológico para o pai. O caso é investigado como homicídio culposo.

Leia também:

ANÚNCIO

Mulher consegue pedir ajuda após passar 8 anos presa pelo marido em sua própria casa

Briga em clínica de reabilitação termina com a morte de uma pessoa no interior de São Paulo

Pai mata o filho e manda mensagem para a ex-mulher avisando sobre o crime