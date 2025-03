Jovem é esfaqueado durante briga e morre a caminho do hospital em acidente de carro

Jovem é esfaqueado durante briga em comunidade e morre a caminho do hospital em acidente de carro

Na madrugada deste domingo, dia 16 de março, um jovem, de 27 anos, sofreu um acidente de carro e morreu na Avenida JK, perto da entrada da BR-365, em Patos de Minas, município do estado de Minas Gerais.

A vítima, que não teve o nome divulgado, estava sendo levada para um hospital por dois amigos após ter sido esfaqueada durante uma briga. Os outros dois ocupantes do veículo também ficaram feridos. As informações são do g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi atacado durante uma confusão generalizada na Comunidade do Leal. Ainda não se sabe o motivo do início da briga.

Ele foi socorrido pelos próprios colegas, e no caminho para a unidade, o motorista do carro, ao fazer uma curva vindo da Avenida Rodrigo Castilho de Avelar, perdeu o controle e bateu na mureta da Avenida JK.

Os dois jovens que estavam no veículo ficaram feridos com o impacto da batida. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e não há informações sobre o estado de saúde deles.

Já o terceiro rapaz, que havia sido esfaqueado na briga, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar registrou a ocorrência e realizou buscas por outras pessoas envolvidas na confusão que, até aquele momento, haviam deixado a vítima ferida na Comunidade do Leal.

O caso será levado para investigação da Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

