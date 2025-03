Idoso sobrevive após sofrer queda em poço de 15 metros de profundidade

O último sábado, 15 de março, foi marcado por um resgate dramático em Americana, interior de São Paulo. Um idoso de 60 anos, que prestava serviços como pintor, caiu em um poço com 15 metros de profundidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local para socorrer o homem, que foi resgatado com vida.

Conforme informações publicadas pelo G1, a ocorrência foi registrada no assentamento Milton Santos, localizado na Vila Bertini, perto das 15h20. O idoso caiu no poço enquanto trabalhava no local.

Para auxiliar no resgate, as equipes precisaram montar um sistema de salvamento com equipamento de escalada. Por meio do equipamento, foi possível resgatar o idoso, que deixou o poço consciente apesar de ter sofrido fraturas nas duas pernas.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, onde permaneceu internado.