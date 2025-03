Homem de 47 anos morre após ser esfaqueado no meio da rua em briga motivada por ciúmes SP; suspeito foi preso

Na noite da última sexta-feira, dia 14 de março, um homem, de 47 anos, morreu após ser esfaqueado na Rua João Ferreira Souza, no Bairro Planalto, em Clementina, município do estado de São Paulo. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima, identificada como Edivaldo Ribeiro, caída no chão com ferimentos graves nas costas e no pescoço. O socorro também foi chamado, mas ele não resistiu e morreu no local.

De acordo com testemunhas, um homem, que estava em uma moto prata, desceu do veículo armado com uma faca e golpeou Edivaldo diversas vezes. Em seguida, ele fugiu do local.

Suspeito confessou o crime

Após buscas, a polícia encontrou uma moto com as características descritas em frente a uma residência na Rua Mato Grosso. No local, o morador, que não teve a identidade divulgada, confessou o crime.

Conforme o depoimento dado à polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-companheira, que atualmente estava se envolvendo com a vítima.

Por ciúme, ele atacou Edivaldo com vários golpes de faca. A arma do crime foi entregue à polícia por uma testemunha. O suspeito foi preso em flagrante e vai responder por homicídio qualificado.

