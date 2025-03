Com sangramento no nariz, mulher é encontrada morta no litoral sul de SP; vítima estava sem documentos

Na manhã do último sábado, dia 15 de março, uma mulher foi encontrada morta, no bairro Aparecida, em Santos, município no litoral sul do estado de São Paulo. As informações são do g1.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima apresentava sinais de sangramento no nariz e estava sem documentos pessoais. Por isso, sua identidade ainda não foi divulgada.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 11h20 à Avenida Affonso Pena, onde encontraram o corpo da mulher, que aparentava estar em situação de rua.

Ainda de acordo com o documento policial, uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram até o local e constataram o óbito.

Morte suspeita

O corpo da vítima foi encontrado em decúbito lateral (deitado de lado), com sinais de sangramento nasal e rigidez cadavérica. Um exame pericial foi solicitado para o local e um exame necroscópico para o corpo.

Além disso, foi solicitado também uma coleta de impressões digitais (dactiloscopia) para tentar identificar a mulher. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos e seguirá investigado no 3° Distrito Policial (DP).

