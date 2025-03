Colecionador de armas é baleado após reagir a tentativa de assalto em São Paulo

Homem com CAC reage a assalto na Zona Sul de SP.

Um homem que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi baleado ao tentar reagir a um assalto na Zona Sul de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança que gravaram o momento em que criminosos em uma moto tentam assaltar o homem em plena luz do dia na última sexta-feira, dia 14 de março.

O registro, compartilhado pelo G1, mostra o momento em que dois assaltantes chegam em uma moto apontando a arma para pessoas que estavam na calçada. Um homem, visto nas imagens usando uma blusa preta, é CAC e portava uma arma no momento da ação. Ele saca a arma e atira contra os criminosos, mas acaba sendo baleado e cai no chão. Os assaltantes fugiram do local.

O homem foi socorrido

A vítima em questão foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Geral do Grajaú. No local, o homem recebeu tratamento médico para o ferimento.

Segundo informações da Polícia Militar, responsável por atender a ocorrência em questão, a vítima foi autuada por ter atirado em local público, prática essa que é proibida. Após o pagamento da fiança o homem foi liberado.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e tentativa de roubo no 48º Distrito Policial (DP), Cidade Dutra.