Casal de turistas ingleses sofre tentativa de assalto em bairro boêmio de Salvador

Na noite do último sábado, dia 15 de março, um casal de turistas ingleses sofreu uma tentativa de assalto no Rio Vermelho, bairro boêmio localizado na orla marítima da cidade de Salvador, na Bahia. Um jovem, de 20 anos, foi preso, e uma adolescente, de 17, foi apreendida. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas, que não tiveram a identidade divulgada, passavam nas proximidades de um restaurante, na Rua Oswaldo Cruz.

Neste momento, o casal foi abordado pelos suspeitos, que estavam armados com uma faca. A dupla tentou levar celular e outros pertences dos estrangeiros, mas foi interceptada.

Após a captura, o jovem e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde a ocorrência foi registrada.

O jovem foi autuado em flagrante por tentativa de assalto e a adolescente foi autuada por ato infracional pelo mesmo crime. O primeiro segue à disposição da Justiça. Já a adolescente, permanece à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

