Briga em clínica de reabilitação termina com a morte de uma pessoa no interior de São Paulo

Uma briga em uma clínica de reabilitação em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, terminou com a morte de uma pessoa na última sexta-feira, dia 14 de março. O caso, que foi divulgado apenas neste domingo, ocorreu no bairro Vila Joaquim.

A vítima, identificada como Flávio Fernandes de Souza, de 34 anos, foi encontrada já sem vida no chão do quarto. Por sua vez, o suspeito do crime estava deitado na cama e foi preso em flagrante pela polícia militar.

O homem, que não teve a identidade divulgada, confessou o assassinato e explicou a motivação para cometer o crime. Em seu relato, ele revelou que dias antes acabou brigando com Flávio. No dia da morte do homem ocorreu uma nova discussão entre os dois, que terminou em uma briga corporal. Durante a briga ele conta que acabou esganando o homem.

O suspeito, que também é paciente na clínica, foi preso por homicídio, enquanto o corpo da vítima foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal.

*Informações - G1.