Bolsonaro e apoiadores se reúnem em Copacabana em pedido por anistia a envolvidos no 8/1

Neste domingo, dia 16 de março, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser reúnem na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, para realizar um ato em pedido pela anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O evento, que começou às 10 horas, tem previsão de durar até o final da tarde e conta com a presença do ex-presidente e aliados políticos.

A manifestação, que foi amplamente divulgada pelas redes sociais de Bolsonaro, aliados e apoiadores, reforça os pedidos por anistia aos 480 sentenciados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento no 8/1. A expectativa é que o ex-presidente acompanhe o ato sobre um trio elétrico.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível notar a concentração de apoiadores utilizando as cores da bandeira brasileira. Em espaço reservado, Bolsonaro posou para fotos ao lado de aliados, como o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Bolsonaro se reúne com apoiadores, entre eles o Governador de SP, Tarcísio de Freitas. (Reprodução - Redes Sociais)

Manifestação tenta chamar atenção de autoridades estrangeiras

Além de buscar apoio para o Projeto de Lei que tramita e prevê a anistia aos envolvidos no ato do dia 8 de janeiro, a manifestação também busca chamar a atenção de autoridades estrangeiras. Segundo o portal Metrópoles, uma das principais intenções seria chamar a atenção das autoridades norte-americanas. Vale lembrar que a proximidade do deputador federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o presidente Donald Trump vem sendo motivo de críticas.

O ato também ocorre às vésperas do julgamento que decidirá o que acontece com a denúncia contra Bolsonaro e os investigados no chamado “Núcleo 1”, pela tentativa de golpe após as eleições de 2022. O julgamento tem três sessões marcadas, sendo duas para o dia 25 de março e uma sessão extraordinária para o dia 26 de março.

Nestas datas não será determinada a culpa ou inocência dos envolvidos, mas sim se a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, será aceita. Em caso positivo, os investigados passam à condição de réus e respondem criminalmente pelo processo.