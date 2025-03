Turista americano desaparecido após viajar para o Rio de Janeiro é encontrado morto

O corpo do turista norte-americano Sam Louis Blinder, de 34 anos, foi localizado no Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), na última sexta-feira, dia 14 de março. A irmã de Sam, Monique, foi a responsável por reconhecer o corpo do rapaz, desaparecido desde o dia 7 de março, quando foi ao Rio de Janeiro aproveitar o Carnaval.

De acordo com informações, Sam foi visto com vida pela última vez na Gávea. No entanto, ele foi atropelado a mais de 30 km de distância, na Rodovia Washington Luís, no Parque Duque. As circunstâncias que levaram o rapaz até lá ainda seguem desconhecidas e sob investigação da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat).

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, Sam chegou a ser socorrido com vida e deu entrada no hospital em estado gravíssimo. Ele passou por um procedimento cirúrgico e teve uma parada cardiorrespiratória, que foi revertida. Apesar dos esforços da equipe médica ele faleceu na manhã do dia 9 de março.

Corpo deve ser levado aos EUA

Filho de mãe brasileira, Sam estava no Brasil para visitar a avó que mora em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele aproveitou a ocasião para passar o carnaval no Rio de Janeiro e foi visto pela última vez no dia 7 de março, em um bar no Vidigal. Ele deveria retornar para Sorocaba no dia 9 de março.

Com o reconhecimento do corpo, a expectativa de Fabiola Garcia, advogada que representa a família de Sam, é de que o traslado para os Estados Unidos seja realizado o quanto antes. A mãe do rapaz já saiu dos EUA e deve chegar ao Rio de Janeiro na manhã do próximo domingo, 16 de março.