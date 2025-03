São Paulo amanhece com sol entre muitas nuvens neste sábado; saiba se vai chover

Após manhãs de muito sol e calor, o sábado começou com bastante nebulosidade neste sábado, dia 15 de março, em São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, durante a madrugada, os termômetros oscilaram em torno de 20,1ºC.

Conforme as estações meteorológicas da Prefeitura, as temperaturas mínimas chegaram aos 18°C no extremo sul da cidade, e a região central registrou 21,3°C.

Ainda de acordo com o órgão, o decorrer do dia será marcado por sol entre muitas nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 27°C e índices de umidade acima dos 60%.

Sobre as chuvas, há condições para rápidas e isoladas, no geral de fraca intensidade, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite neste sábado.

Mas como fica o domingo?

Ainda de acordo com o CGE, os ventos úmidos que sopram do oceano persistem nos próximos dias, o que mantém a condição de muita nebulosidade e chuvas isoladas.

O domingo (16) permanecerá com sol entre muitas nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 26°C.

ANÚNCIO

Os ventos úmidos do oceano favorecem a ocorrência de chuvas fracas e isoladas, principalmente no período da tarde.

Leia também:

Tentativa de assalto termina com vice-consulesa da Colômbia baleada no Centro de SP; suspeito foi preso

Via Anchieta é liberada mais de 15h depois que caminhão derrubou passarela; ainda há lentidão

IPVA SP: terceira parcela para carros com placa final 2 vence hoje